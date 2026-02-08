Харків
Маска Сульсена анти-акне
Маска Сульсена анти-акне
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,61
Економія при броні:
-2,94 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
242,99
Економія при броні:
-14,69 грн
228,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,70
Економія при броні:
-2,19 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,83
Економія при броні:
-10,53 грн
228,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,71
Економія при броні:
-3,04 грн
45,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,48
Економія при броні:
-1,81 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
237,50
Економія при броні:
-9,05 грн
228,45
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,50
Економія при броні:
-1,83 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,99
Економія при броні:
-9,13 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,00
Економія при броні:
-3,33 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
244,94
Економія при броні:
-16,64 грн
228,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,76
Економія при броні:
-2,09 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,74
Економія при броні:
-10,44 грн
228,30
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,36
Економія при броні:
-2,69 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,73
Економія при броні:
-13,43 грн
228,30
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
39,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,91
Економія при броні:
-3,24 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
244,02
Економія при броні:
-16,16 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,46
Економія при броні:
-1,79 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
246,09
Економія при броні:
-9,28 грн
236,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,67
Економія при броні:
-3,00 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
242,81
Економія при броні:
-14,95 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
3.1 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,38
Економія при броні:
-1,71 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,40
Економія при броні:
-8,54 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,62
Економія при броні:
-1,95 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
247,55
Економія при броні:
-10,14 грн
237,41
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,59
Економія при броні:
-2,08 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,46
Економія при броні:
-10,01 грн
228,45
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,01
Економія при броні:
-2,50 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,85
Економія при броні:
-11,99 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,29
Економія при броні:
-2,78 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
250,64
Економія при броні:
-13,83 грн
236,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,20
Економія при броні:
-2,69 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,22
Економія при броні:
-12,92 грн
228,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,40
Економія при броні:
-2,73 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,46
Економія при броні:
-13,60 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,43
Економія при броні:
-1,76 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,65
Економія при броні:
-8,79 грн
227,86
грн
Забронювати
