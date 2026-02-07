Дніпро
Про товар
Ціни
Маска Сульсена анти-акне
Маска Сульсена анти-акне
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
0.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
42,90
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
188,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
0.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
33,60
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
188,90
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,79
Економія при броні:
-2,12 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,35
Економія при броні:
-10,60 грн
228,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,95
Економія при броні:
-2,28 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
214,16
Економія при броні:
-10,18 грн
203,98
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
0.5 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
37,90
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
188,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
42,90
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
214,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,37
Економія при броні:
-1,70 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
221,90
Економія при броні:
-7,97 грн
213,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,17
Економія при броні:
-2,50 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
215,15
Економія при броні:
-11,17 грн
203,98
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,44
Економія при броні:
-1,77 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,67
Економія при броні:
-8,81 грн
227,86
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
56,60
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
37,90
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
214,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,29
Економія при броні:
-1,62 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
211,19
Економія при броні:
-7,21 грн
203,98
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
42,90
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
214,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,43
Економія при броні:
-1,76 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,63
Економія при броні:
-8,77 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,06
Економія при броні:
-2,39 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
214,66
Економія при броні:
-10,68 грн
203,98
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
1.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
37,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
1.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,17
Економія при броні:
-2,66 грн
47,51
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
215,37
Економія при броні:
-11,39 грн
203,98
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,66
Економія при броні:
-1,99 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
175,56
Економія при броні:
-6,48 грн
169,08
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,87
Економія при броні:
-2,20 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,85
Економія при броні:
-10,99 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,37
Економія при броні:
-1,70 грн
45,67
грн
Забронювати
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
211,56
Економія при броні:
-7,58 грн
203,98
грн
Забронювати
