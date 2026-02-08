Одеса
Маска Сульсена анти-акне
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Одеса
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
224,80
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,40
Економія при броні:
-2,73 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,48
Економія при броні:
-13,62 грн
227,86
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,44
Економія при броні:
-1,77 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
236,67
Економія при броні:
-8,81 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,05
Економія при броні:
-2,38 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,72
Економія при броні:
-11,86 грн
227,86
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,81
Економія при броні:
-3,14 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,52
Економія при броні:
-15,66 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,74
Економія при броні:
-2,23 грн
47,51
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,46
Економія при броні:
-10,71 грн
228,75
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,09
Економія при броні:
-3,42 грн
45,67
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
248,19
Економія при броні:
-11,38 грн
236,81
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,58
Економія при броні:
-2,91 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
242,37
Економія при броні:
-14,51 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
51,45
Економія при броні:
-3,23 грн
48,22
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,13
Економія при броні:
-15,27 грн
227,86
грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,76
Економія при броні:
-3,09 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,27
Економія при броні:
-15,41 грн
227,86
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,92
Економія при броні:
-3,25 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
244,05
Економія при броні:
-16,19 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,91
Економія при броні:
-2,24 грн
46,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,82
Економія при броні:
-10,96 грн
227,86
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,73
Економія при броні:
-2,06 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,11
Економія при броні:
-10,25 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,86
Економія при броні:
-3,19 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,77
Економія при броні:
-15,91 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,98
Економія при броні:
-3,31 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
227,27
Економія при броні:
-15,33 грн
211,94
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,69
Економія при броні:
-3,02 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,88
Економія при броні:
-15,13 грн
228,75
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
1.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,47
Економія при броні:
-1,80 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
220,26
Економія при броні:
-8,32 грн
211,94
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
1.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
49,06
Економія при броні:
-3,39 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
254,40
Економія при броні:
-17,59 грн
236,81
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Середня, 45
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
244,22
Економія при броні:
-15,47 грн
228,75
грн
