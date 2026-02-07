Миколаїв
Маска Сульсена анти-акне

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 44 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
0.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,51
Економія при броні: -1,84 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
237,04
Економія при броні: -9,18 грн
227,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,48
Економія при броні: -2,81 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,89
Економія при броні: -14,03 грн
227,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
240,82
Економія при броні: -12,96 грн
227,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,78
Економія при броні: -3,11 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,36
Економія при броні: -15,50 грн
227,86 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,74
Економія при броні: -10,99 грн
228,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,81
Економія при броні: -2,14 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,46
Економія при броні: -10,71 грн
228,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
224,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,45
Економія при броні: -1,78 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
237,65
Економія при броні: -8,90 грн
228,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,40
Економія при броні: -2,73 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
242,41
Економія при броні: -13,66 грн
228,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,41
Економія при броні: -1,74 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
158,76
Економія при броні: -5,06 грн
153,70 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,87
Економія при броні: -3,20 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,79
Економія при броні: -15,93 грн
227,86 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
1.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,85
Економія при броні: -3,18 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,72
Економія при броні: -15,86 грн
227,86 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,95
Економія при броні: -3,28 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
230,34
Економія при броні: -15,42 грн
214,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,89
Економія при броні: -3,22 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
253,52
Економія при броні: -16,71 грн
236,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
2.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
224,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 184-А/1
2.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,39
Економія при броні: -13,53 грн
227,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 6-а Слобідська, 3/1
2.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,06
Економія при броні: -15,20 грн
227,86 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
2.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,89
Економія при броні: -2,22 грн
45,67 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,92
Економія при броні: -11,06 грн
227,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
3.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,29
Економія при броні: -2,78 грн
47,51 грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
226,44
Економія при броні: -12,51 грн
213,93 грн
