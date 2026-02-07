Миколаїв
Маска Сульсена анти-акне
Маска Сульсена анти-акне
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
0.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,51
Економія при броні:
-1,84 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
237,04
Економія при броні:
-9,18 грн
227,86
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,48
Економія при броні:
-2,81 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,89
Економія при броні:
-14,03 грн
227,86
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
0.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
240,82
Економія при броні:
-12,96 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,78
Економія при броні:
-3,11 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,36
Економія при броні:
-15,50 грн
227,86
грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,74
Економія при броні:
-10,99 грн
228,75
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,81
Економія при броні:
-2,14 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
239,46
Економія при броні:
-10,71 грн
228,75
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
224,80
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,45
Економія при броні:
-1,78 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
237,65
Економія при броні:
-8,90 грн
228,75
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,40
Економія при броні:
-2,73 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
242,41
Економія при броні:
-13,66 грн
228,75
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,41
Економія при броні:
-1,74 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
158,76
Економія при броні:
-5,06 грн
153,70
грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,87
Економія при броні:
-3,20 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,79
Економія при броні:
-15,93 грн
227,86
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
1.7 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,85
Економія при броні:
-3,18 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,72
Економія при броні:
-15,86 грн
227,86
грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,95
Економія при броні:
-3,28 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
230,34
Економія при броні:
-15,42 грн
214,92
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
48,89
Економія при броні:
-3,22 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
253,52
Економія при броні:
-16,71 грн
236,81
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
2.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
45,10
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
224,80
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 184-А/1
2.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
241,39
Економія при броні:
-13,53 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 6-а Слобідська, 3/1
2.3 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
243,06
Економія при броні:
-15,20 грн
227,86
грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
2.6 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
47,89
Економія при броні:
-2,22 грн
45,67
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
238,92
Економія при броні:
-11,06 грн
227,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
3.0 км
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ саше 10 мл №1
Амальгама Люкс
50,29
Економія при броні:
-2,78 грн
47,51
грн
МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1
Амальгама Люкс
226,44
Економія при броні:
-12,51 грн
213,93
грн
