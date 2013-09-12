Легко втерти в шкіру і тепло укутати на 1–2 години. Компрес — розвести 1: 1 гарячою водою (t розчину 35–40 ° C), просочити тканину і нанести на тіло (суглоб, спину) під плівку і тепло укрити на 20–30 хвилин. Для апаратних процедур використовувати в розведенні 1: 1 з водою.