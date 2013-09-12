Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++ (310917) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 30,46 грн
Без рецепта
Виробник
Екобіз
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/82609 від 12.09.2013
Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++ інструкція із застосування
Склад
- бішофіт
- гліцерин
- алантоїн
- олія juniperus communis
- оліямента піперіта
- олія евкаліпта
- олія сосни
Спосіб застосування
Легко втерти в шкіру і тепло укутати на 1–2 години. Компрес — розвести 1: 1 гарячою водою (t розчину 35–40 ° C), просочити тканину і нанести на тіло (суглоб, спину) під плівку і тепло укрити на 20–30 хвилин. Для апаратних процедур використовувати в розведенні 1: 1 з водою.