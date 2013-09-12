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Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++ (310917) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++
Ціна в місті Київ
від 30,46 грн
Без рецепта
1 шт від 30,46 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 136 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/82609 від 12.09.2013

Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++ інструкція із застосування

Склад

  • бішофіт
  • гліцерин
  • алантоїн
  • олія juniperus communis
  • оліямента піперіта
  • олія евкаліпта
  • олія сосни

Спосіб застосування

Легко втерти в шкіру і тепло укутати на 1–2 години. Компрес — розвести 1: 1 гарячою водою (t розчину 35–40 ° C), просочити тканину і нанести на тіло (суглоб, спину) під плівку і тепло укрити на 20–30 хвилин. Для апаратних процедур використовувати в розведенні 1: 1 з водою.

БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛІТ тм БІШОФІТ-Mg++
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл
від 30,46 грн
В наявності в 136 аптеках
Ціни в аптеках
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛІТ тм БІШОФІТ-Mg++
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл
від 30,46 грн
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