Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,22
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,70
Економія при броні: -8,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,42
Економія при броні: -7,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,70
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,13
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,09
Економія при броні: -5,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,67
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,14
Економія при броні: -3,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,07
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,86
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,54
Економія при броні: -3,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,12
Економія при броні: -3,16 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,85
Економія при броні: -4,01 грн