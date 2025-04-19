Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,31
Економія при броні: -6,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,23
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,97
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,19
Економія при броні: -2,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,80
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,20
Економія при броні: -4,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,70
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,97
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,33
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,95
Економія при броні: -4,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 11-А
6.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,09
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
7.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,87
Економія при броні: -8,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
88,25
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
9.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
79,44
Економія при броні: -2,34 грн