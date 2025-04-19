Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,65
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,55
Економія при броні: -2,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,93
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
64,00
Економія при броні: -9,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
65,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,46
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,91
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,12
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,24
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,83
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,73
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,95
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,71
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,74
Економія при броні: -3,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,70
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,28
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,54
Економія при броні: -3,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз