Бішофіт полтавський Еліт Бішофіт-Mg++
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,67
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,61
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
70,08
Економія при броні: -2,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,10
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,60
Економія при броні: -9,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,90
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
72,05
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,43
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
67,17
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
71,69
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
68,19
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,90
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
61,71
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
66,61
Економія при броні: -2,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ЕЛІТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 250 мл №1
Екобіз
69,90
Економія при броні: -6,10 грн