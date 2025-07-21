Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Ціни в Київ
від 16,70 грн
В 24 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/29113 від 18.09.2017