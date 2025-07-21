Київ
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Ціни
Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Ціни в
Київ
від
16,70
грн
В 24 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
602-123-20-1/29113 від 18.09.2017
Ціни в
Київ
від
16,70
грн
В 24 аптеках
Знайти в аптеках
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