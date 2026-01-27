Харків
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,30
Економія при броні:
-1,30 грн
19,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 23/1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,18
Економія при броні:
-0,98 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 44-Г
98.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,65
Економія при броні:
-1,45 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 128/1
131.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,57
Економія при броні:
-1,37 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
184.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,27
Економія при броні:
-1,07 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
185.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,15
Економія при броні:
-0,95 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,70
Економія при броні:
-1,50 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
188.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,24
Економія при броні:
-1,19 грн
20,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
189.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,98
Економія при броні:
-0,78 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
190.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,13
Економія при броні:
-0,93 грн
19,20
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
190.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,21
Економія при броні:
-1,01 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
192.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,19
Економія при броні:
-1,55 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
193.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,39
Економія при броні:
-1,19 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
194.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,23
Економія при броні:
-1,59 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
194.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,23
Економія при броні:
-0,88 грн
21,35
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
194.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,58
Економія при броні:
-1,38 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
26,67
Економія при броні:
-1,20 грн
25,47
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
195.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,10
грн
Забронювати
