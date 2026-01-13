Київ
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,25
Економія при броні:
-1,05 грн
20,20
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,49
Економія при броні:
-1,29 грн
20,20
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
19,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
18,60
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,54
Економія при броні:
-1,34 грн
20,20
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
10.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
19,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
19,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
14.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
18,70
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
20.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
21,24
Економія при броні:
-1,19 грн
20,05
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
21.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
18,60
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
Еліксир
23,00
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
109.5
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,00
Економія при броні:
-0,80 грн
20,20
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
27,29
Економія при броні:
-1,82 грн
25,47
грн
