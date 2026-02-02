Чернігів
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Чернігів
(адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 5
114.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,45
Економія при броні:
-1,25 грн
20,20
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
122.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
16,70
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 62-А
124.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,54
Економія при броні:
-1,34 грн
20,20
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
125.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,00
Економія при броні:
-0,10 грн
23,90
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
127.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,39
Економія при броні:
-0,89 грн
20,50
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
128.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,70
Економія при броні:
-1,35 грн
21,35
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
129.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,91
Економія при броні:
-0,71 грн
20,20
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
129.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,17
Економія при броні:
-0,97 грн
20,20
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
129.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,78
Економія при броні:
-1,43 грн
21,35
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
129.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
25,00
Економія при броні:
-0,10 грн
24,90
грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
18,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
129.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,41
Економія при броні:
-1,06 грн
21,35
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
130.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,15
Економія при броні:
-1,51 грн
22,64
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
