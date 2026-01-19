Київ
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,85
Економія при броні:
-1,50 грн
21,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,95
Економія при броні:
-1,60 грн
21,35
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
27,34
Економія при броні:
-1,87 грн
25,47
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,61
Економія при броні:
-0,97 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,27
Економія при броні:
-1,07 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,35
Економія при броні:
-1,15 грн
19,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,53
Економія при броні:
-1,33 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,00
Економія при броні:
-0,80 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,64
Економія при броні:
-1,00 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
20,95
Економія при броні:
-0,75 грн
20,20
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
18,94
Економія при броні:
-0,87 грн
18,07
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,92
Економія при броні:
-1,28 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,46
Економія при броні:
-1,26 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,47
Економія при броні:
-1,27 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
12.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,62
Економія при броні:
-1,42 грн
20,20
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
26.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
