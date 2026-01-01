Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Крем-бальзам Добра хода (Cream-balm Good progress)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 21 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
18,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,64
Економія при броні:
-1,44 грн
20,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,60
Економія при броні:
-0,96 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,84
Економія при броні:
-1,49 грн
21,35
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,00
Економія при броні:
-0,10 грн
23,90
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
16,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 28
7.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
24,00
Економія при броні:
-0,10 грн
23,90
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
8.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,18
Економія при броні:
-0,83 грн
21,35
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
25,00
Економія при броні:
-0,10 грн
24,90
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
21,27
Економія при броні:
-1,07 грн
20,20
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
22,00
Економія при броні:
-0,10 грн
21,90
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДОБРА ХОДА" ПРИ ШПОРІ, КІСТОЧЦІ І ПОДАГРІ 10 мл №1
Еліксир
23,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню