Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Ціни в Київ
від 70,28 грн
В 360 аптеках
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Характеристики
Виробник
Голден-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби