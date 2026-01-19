Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
171,68
Економія при броні:
-7,50 грн
164,18
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 16:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
161,21
Економія при броні:
-7,98 грн
153,23
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
104,50
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
158,64
Економія при броні:
-5,41 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
162,23
Економія при броні:
-10,99 грн
151,24
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
143,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 16:00
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
135,14
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
158,34
Економія при броні:
-7,10 грн
151,24
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,30
Економія при броні:
-35,00 грн
119,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 21.01 після 16:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 21.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 24.01 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
159,79
Економія при броні:
-6,56 грн
153,23
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 21.01 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
162,41
Економія при броні:
-9,18 грн
153,23
грн
Забронювати
