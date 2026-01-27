Харків
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута
Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 46 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 29.01 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 29.01 після 12:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
173,66
Економія при броні:
-9,48 грн
164,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
166,60
Економія при броні:
-8,43 грн
158,17
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
166,60
Економія при броні:
-8,43 грн
158,17
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
166,60
Економія при броні:
-8,43 грн
158,17
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Слави, 3-А
5.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 29.01 після 12:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
104,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 29.01 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Силікатна, 10
5.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 29.01 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
6.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 28.01 після 20:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню