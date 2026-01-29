Миколаїв
Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
159,74
Економія при броні:
-6,51 грн
153,23
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 17:00
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
163,36
Економія при броні:
-10,13 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,25
Економія при броні:
-7,02 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
201,24
Економія при броні:
-9,20 грн
192,04
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,30
Економія при броні:
-30,40 грн
123,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 04.02 після 12:00
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,11
Економія при броні:
-6,88 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 19:00
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
162,16
Економія при броні:
-8,93 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,73
Економія при броні:
-7,50 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,04
Економія при броні:
-6,81 грн
153,23
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
142,56
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 02.02 після 18:00
