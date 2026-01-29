Кривий Ріг
Крем-бальзам для тіла Маклюра, тамус, бджолина отрута
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
162,76
Економія при броні:
-9,53 грн
153,23
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
135,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
156,71
Економія при броні:
-5,47 грн
151,24
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,81
Економія при броні:
-7,58 грн
153,23
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,82
Економія при броні:
-9,58 грн
151,24
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
160,73
Економія при броні:
-7,50 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
158,82
Економія при броні:
-5,59 грн
153,23
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
157,56
Економія при броні:
-6,32 грн
151,24
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
159,42
Економія при броні:
-6,19 грн
153,23
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
142,56
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
154,50
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "МАКЛЮРА, ТАМУС, БДЖОЛИНА ОТРУТА" РАДИКУЛІТНИЙ, РОЗІГРІВАЮЧИЙ 100 мл №1
Голден-Фарм
161,53
Економія при броні:
-8,30 грн
153,23
грн
Забронювати
