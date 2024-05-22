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Генгінель гель для ясен (309648) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Генгінель гель для ясен
Ціна в місті Київ
від 304,96 грн
Без рецепта
1 шт від 304,96 грн
В наявності в 165 аптеках
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Виробник
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота