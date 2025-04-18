Генгінель гель для ясен

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
480,93
Економія при броні: -35,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
483,93
Економія при броні: -40,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,72
Економія при броні: -38,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
485,69
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,20
Економія при броні: -27,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,89
Економія при броні: -38,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
494,95
Економія при броні: -50,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,50
Економія при броні: -54,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
478,73
Економія при броні: -35,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн