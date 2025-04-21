Генгінель гель для ясен

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
477,74
Економія при броні: -34,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
477,84
Економія при броні: -34,41 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
473,29
Економія при броні: -29,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
483,51
Економія при броні: -40,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
483,57
Економія при броні: -40,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,00
Економія при броні: -42,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн