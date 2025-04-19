Генгінель гель для ясен

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
493,00
Економія при броні: -44,66 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,50
Економія при броні: -68,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
475,00
Економія при броні: -71,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
487,03
Економія при броні: -63,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
478,30
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,10
Економія при броні: -68,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
479,43
Економія при броні: -64,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,34
Економія при броні: -71,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
455,20
Економія при броні: -51,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,50
Економія при броні: -68,60 грн