Генгінель гель для ясен

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 326 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
524,70
Економія при броні: -115,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
486,84
Економія при броні: -42,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
514,00
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
474,57
Економія при броні: -68,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,61
Економія при броні: -37,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,85
Економія при броні: -37,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
473,11
Економія при броні: -29,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
469,56
Економія при броні: -26,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
477,95
Економія при броні: -33,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн