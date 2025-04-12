Фармакодинаміка.

Дія препарату не визначалась в клінічних дослідженнях та була встановлена на основі фармакологічних досліджень і багаторічного емпіричного досвіду (рівень доказовості щодо ефективності — IV). Лікарський засіб містить суміш водних екстрактів кореня первоцвіту (Primulae veris L. та/або Primula elatior L. Hill) і трави чебрецю (Thymus vulgaris L. та/або Thymus zygis L.).

Ці активні речовини сприяють відхаркуванню густого мокротиння з бронхів при респіраторному запаленні, застуді та грипі. Завдяки високому вмісту сапонінів препарат кореня первоцвіту застосовують як відхаркувальний (муколітичний) засіб.

Сапоніни стимулюють рецептори блукаючого нерва, що розташовані на слизовій оболонці шлунка, завдяки чому активується гастропульмональний рефлекс, збільшується вироблення бронхіального секрету та покращується відхаркування. Поверхнева активність сапонінів полягає в утворенні мономолекулярної плівки, що робить можливим їх розповсюдження від горла вздовж навколишньої слизової оболонки дихальних шляхів, і таким чином, вони впливають місцево на розрідження та виведення густого слизу з бронхів.

Трава чебрецю сприяє відхаркуванню та діє як бронхолітик завдяки вмісту ефірної олії, основна частина якої виділяється через легені. На своєму шляху до легень препарат стимулює секрецію слизу та відхаркування мокротиння, одночасно також здійснюючи легкий спазмолітичний вплив на гладкі м’язи дихальних шляхів і, таким чином, послаблюючи спазм. Тимол, основний компонент ефірної олії, має антисептичний ефект.

Фармакокінетика.

Дослідження щодо абсорбції, розподілу і метаболізму активних речовин у сиропі не проводилося, оскільки невідомо, яка активна речовина і якою мірою сприяє ефекту.

Немає даних щодо фармакокінетики сапонінів, що містяться у корені первоцвіту. Відомо, що незначна кількість сапонінів абсорбується. Після перорального прийому препарату відбувається швидке всмоктування основного компонента ефірної олії екстракту чебрецю — тимолу. Його максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 1,97 години. В організмі тимол розпадається на сульфат та глюкуронід. У плазмі крові міститься в основному сульфат. Частина тимолу або ефірної олії чебрецю виводиться легенями. Протягом доби із сечею виводиться 16% тимолу у вигляді глюкуроніду та сульфату.