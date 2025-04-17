Гербіон® сироп первоцвіту (Herbion cowslip syrup)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 744 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
288,00
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
255,00
Економія при броні: -54,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
288,24
Економія при броні: -29,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
274,45
Економія при броні: -33,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
304,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,31
Економія при броні: -28,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,38
Економія при броні: -10,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,65
Економія при броні: -8,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
273,27
Економія при броні: -17,38 грн