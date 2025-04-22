Гербіон® сироп первоцвіту (Herbion cowslip syrup)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
300,70
Економія при броні: -42,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,55
Економія при броні: -8,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,50
Економія при броні: -32,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
296,00
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
307,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
307,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
277,33
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
307,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
274,03
Економія при броні: -24,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
300,10
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
269,60
Економія при броні: -20,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
262,48
Економія при броні: -34,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
261,70
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,45
Економія при броні: -20,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
307,40 грн