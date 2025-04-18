Гербіон® сироп первоцвіту (Herbion cowslip syrup)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
265,04
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
263,49
Економія при броні: -25,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,60
Економія при броні: -28,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
272,25
Економія при броні: -30,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА