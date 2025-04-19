Гербіон® сироп первоцвіту (Herbion cowslip syrup)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
287,17
Економія при броні: -26,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
269,11
Економія при броні: -21,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
306,40
Економія при броні: -54,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,40
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
300,10
Економія при броні: -47,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,10
Економія при броні: -41,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гербіон® сироп первоцвіту сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,20 грн