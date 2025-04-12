Седатив ПЦ® (Sedatif PC)
Седатив ПЦ ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 таблетка містить:
Aconitum napellus 6CH........................................... 0,5 мг;
Belladonna 6CH........................................... 0,5 мг;
Calendula officinalis 6CH........................................... 0,5 мг;
Chelidonium majus 6CH........................................... 0,5 мг;
Abrus precatorius (jequirity) 6CH........................................... 0,5 мг;
Viburnum opulus 6CH........................................... 0,5 мг;
допоміжні речовини: сахароза, лактози моногідрат, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки однорідні, білого кольору, округлі, злегка двоопуклі, з гравіюванням SEDATIF P.C. з одного боку, без запаху або з незначним запахом.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Діючі компоненти лікарського засобу чинять седативну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Комплексне лікування неврозів та психоемоційних збуджень (стан неспокою, підвищеної емоційної чутливості та дратівливості, розлади сну як наслідки стресу, тривожність у дітей та людей літнього віку).
Протипоказання
- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахаразо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлено.
Особливості застосування
Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки безпека застосування Седативу ПЦ® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дослідження не проводились.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Дорослі та діти віком від 2 років: по 2 таблетки 3 рази на добу.
Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Седатив ПЦ ®, таблетки, застосовувати дітям від 2 років.
Дітям віком до 6 років перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у воді.
Передозування
Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.
Побічні реакції
У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій у вигляді короткочасного висипу на шкірі.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упaковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.
Упаковка
40 таблеток у блістерах (ПВХ/алюміній), упаковані у картонну коробку.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН/BOIRON.
Заявник
БУАРОН/BOIRON.
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — Мессімі 69510, Франція.
2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 Messimy, France.