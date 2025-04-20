Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
185,20
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
189,96
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
193,43
Економія при броні: -23,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
90,22
Економія при броні: -5,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
189,49
Економія при броні: -19,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
198,56
Економія при броні: -18,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
200,46
Економія при броні: -20,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
198,89
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
194,05
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
186,88
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн