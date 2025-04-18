Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
188,78
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
202,66
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
195,54
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
92,31
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон