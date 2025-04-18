Київ (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
221,80
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
221,80
Економія при броні: -34,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
199,22
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
221,80
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
204,88
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
221,80
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
194,32
Економія при броні: -21,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
191,19
Економія при броні: -20,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
221,80
Економія при броні: -34,80 грн