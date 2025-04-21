Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
196,25
Економія при броні: -9,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
94,42
Економія при броні: -7,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
199,72
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
192,49
Економія при броні: -18,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
197,06
Економія при броні: -18,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
193,96
Економія при броні: -16,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
196,50
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
185,31
Економія при броні: -7,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
211,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
200,60
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Седатив ПЦ® таблетки №40
Буарон
198,46
Економія при броні: -21,07 грн