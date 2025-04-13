Фармакодинаміка.

Препарат для лікування педикульозу. Чинить протипаразитарну дію (щодо вошей та гнид, локалізованих на волосистих ділянках голови і лобка, а також на одязі). Містить алкалоїди як основні фармакологічно активні сполуки, які входять до складу коренів і кореневищ чемериці. Механізм дії препарату зумовлений впливом на гладку мускулатуру кишечнику паразитів, що порушує їх здатність харчуватись та розмножуватись. Крім того, препарат при зовнішньому застосуванні покращує ріст волосся, чинить слабку болезаспокійливу, антибактеріальну дію.

Фармакокінетика.

При зовнішньому застосуванні алкалоїди, що входять до складу препарату, практично не всмоктуються і не чинять або чинять незначну резорбтивну дію. Однак при тривалому застосуванні та активному втиранні у шкіру вони можуть частково проникати у дуже глибокі тканини і виявляти резорбтивні ефекти.