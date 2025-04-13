Чемерична вода (Aqua veratri)
Чемерична вода інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 мл препарату містить настойки з чемериці кореневищ з коренями (Veratri rhizomata cum radicibus) (1:10) [екстрагент етанол 70% (об/об)] — 0,5 мл;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування, водно-спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: каламутна рідина бурувато-жовтого кольору з осадом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту. Код АТХ Р03А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат для лікування педикульозу. Чинить протипаразитарну дію (щодо вошей та гнид, локалізованих на волосистих ділянках голови і лобка, а також на одязі). Містить алкалоїди як основні фармакологічно активні сполуки, які входять до складу коренів і кореневищ чемериці. Механізм дії препарату зумовлений впливом на гладку мускулатуру кишечнику паразитів, що порушує їх здатність харчуватись та розмножуватись. Крім того, препарат при зовнішньому застосуванні покращує ріст волосся, чинить слабку болезаспокійливу, антибактеріальну дію.
Фармакокінетика.
При зовнішньому застосуванні алкалоїди, що входять до складу препарату, практично не всмоктуються і не чинять або чинять незначну резорбтивну дію. Однак при тривалому застосуванні та активному втиранні у шкіру вони можуть частково проникати у дуже глибокі тканини і виявляти резорбтивні ефекти.
Показання
Педикульоз волосистої частини голови, лобка.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Інфіковані ушкодження шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні препаратів із рослин, що містять дубильні речовини, фармакологічний ефект зменшується.
Особливості застосування
Щоб уникнути повторного зараження, необхідно одночасно із застосуванням препарату провести дезінфекцію натільної та постільної білизни.
Препарат «Чемерична вода» застосовувати тільки зовнішньо на неушкоджену шкіру. При застосуванні лікарського засобу необхідно дотримуватись обережності та не допускати потрапляння на слизові оболонки, в очі, на ранові поверхні через небезпеку розвитку резорбтивної дії. Необхідно пам'ятати про високу токсичність препарату при потраплянні у шлунковий тракт і кровоносне русло. У разі потрапляння на слизову оболонку очей — ретельно промити очі водою.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу «Чемерична вода» у період вагiтностi або годування груддю відсутні, тому у цей період препарат не призначати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням препарат «Чемерична вода» необхідно збовтати. Препарат наносити на ретельно вимите вологе волосся ватним або марлевим тампоном. Потім голову пов'язати хусткою, після чого вимити руки з милом. Через 30 хвилин волосся промити кілька разів теплою проточною водою, а потім волосся вимити з милом або шампунем. Після миття рекомендується розчесати волосся густим гребінцем для видалення загиблих вошей та гнид. Під час застосування препарату необхідно дотримуватися обережності.
Діти
Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому його не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років без призначення лікаря.
Передозування
При тривалому застосуванні та перевищенні рекомендованих доз препарату алкалоїди, що входять до складу препарату, можуть спричинити резорбтивні ефекти, що проявляються гіпотензивною дією, нудотою, блюванням, сильною холіноміметичною дією і пригніченням серцевої діяльності. При потраплянні у кров великої кількості алкалоїдів можлива зупинка серця, тому прийом засобу внутрішньо неприпустимий.
Лікування: симптоматична терапія; застосування холінолітиків, серцево-судинних засобів, засобів для нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту.
Перша допомога при отруєнні.
При випадковому проковтуванні препарату — промивання шлунка розчинами таніну, суспензією активованого вугілля або білої глини; потім призначати сольові проносні засоби; при ураженні слизових оболонок — зрошення 2% розчином новокаїну.
Побічні реакції
Алергічні реакції у вигляді шкірного свербежу, еритеми.
При випадковому потраплянні препарату внутрішньо можливі нудота, блювання, алергічні реакції.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі скляному або полімерному. По 1 флакону в пачці з картону.
По 100 мл у банці. По 1 банці в пачці з картону.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.