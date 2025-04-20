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Чемерична вода (Aqua veratri)

Чемерична вода (Aqua veratri)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
94,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
104,79 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
94,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
105,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
127,48
Економія при броні: -23,43 грн
104,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,66
Економія при броні: -21,76 грн
103,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
111,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,88
Економія при броні: -21,40 грн
104,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
103,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
112,10
Економія при броні: -18,00 грн
94,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
94,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
103,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
108,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,52
Економія при броні: -26,49 грн
94,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
94,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
101,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
130,09
Економія при броні: -30,24 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,95
Економія при броні: -32,92 грн
94,03 грн
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