Чемерична вода (Aqua veratri)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
127,48
Економія при броні: -23,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,66
Економія при броні: -21,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,88
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
112,10
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,52
Економія при броні: -26,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
130,09
Економія при броні: -30,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,95
Економія при броні: -32,92 грн