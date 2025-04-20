Чемерична вода (Aqua veratri)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
123,84
Економія при броні: -23,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,87
Економія при броні: -7,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
112,35
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
116,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,00
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -28,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
115,96
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,91
Економія при броні: -26,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
124,46
Економія при броні: -19,82 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
125,84
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,15
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
127,88
Економія при броні: -28,53 грн