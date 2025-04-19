Чемерична вода (Aqua veratri)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
127,78
Економія при броні: -28,28 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,00
Економія при броні: -23,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -26,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -26,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
128,33
Економія при броні: -29,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,14
Економія при броні: -21,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,00
Економія при броні: -23,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -26,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -26,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -26,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка