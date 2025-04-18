Чемерична вода (Aqua veratri)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 847 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
112,40
Економія при броні: -13,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
120,00
Економія при броні: -21,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,74
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
129,28
Економія при броні: -24,87 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,74
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
126,18
Економія при броні: -29,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
122,60
Економія при броні: -23,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Чемерична вода розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка