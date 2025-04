Фармакодинаміка.

Механізм дії

Ертапенем пригнічує синтез бактеріальної клітинної стінки через зв’язування ертапенему з пеніцилінзв’язуючими білками (ПЗБ). В Escherichia coli він має сильніший ступінь зв’язування з ПЗБ 2 та 3.

Механізм резистентності

У штамів, які вважаються чутливими до ертапенему, резистентність нечасто відмічалася під час спостережних досліджень в Європі. У деяких із резистентних штамів спостерігалася резистентність до інших антибактеріальних препаратів класу карбапенемів. Ертапенем стійкий до гідролізу більшістю класами бета-лактамаз, включаючи пеніцилінази, цефалоспоринази і бета-лактамази розширеного спектра, але не метало-бета-лактамази.

Стафілококи та ентерококи, стійкі до метициліну, є резистентними до ертапенему внаслідок нечутливості цільових ПЗБ; P. aeruginosa та інші неферментуючі бактерії зазвичай резистентні, ймовірно, внаслідок обмеженого проникнення та активного відтоку з клітини.

Резистентність збудників, які належать до родини Enterobacteriaceae, зустрічається рідко, та ертапенем є зазвичай активним проти бета-лактамаз розширеного спектра. Однак резистентність може спостерігатися, якщо наявні бета-лактамази розширеного спектра або інші потужні бета-лактамази (наприклад типу AmpC) проявляють знижену проникність внаслідок втрати одного чи більше зовнішніх мембранних білків або мають активний відтік. Резистентність може також проявлятися внаслідок набуття бета-лактамазами значної карбапенемгідролізуючої активності (зокрема, метало-бета-лактамазами типу IMP та VIM або типу KPC), але це рідке явище.

Механізм дії ертапенему відрізняється від механізму дії інших класів антибіотиків, а саме: хінолінів, аміноглікозидів, макролідів та тетрациклінів. Цільова перехресна резистентність між ертапенемом та цими речовинами відсутня. Однак мікроорганізми можуть проявляти резистентність більш ніж до одного класу антибактеріальних препаратів, якщо механізм проявляє або включає можливість непроникності для деяких сполук та/або ефлюксного насоса.

Граничні точки

Граничні точки мінімальної інгібуючої концентрації (МІК), встановлені Європейським комітетом з визначення чутливості до антимікробних препаратів (EUCAST), є такими:

• Enterobacterales: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• Streptococcus pneumoniae: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• Haemophilus influenzae: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• M. catarrhalis: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• анаеробні грамнегативні мікроорганізми: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• анаеробні грампозитивні мікроорганізми: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• стрептококи групи Viridans: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л;

• граничні точки, що не пов’язані із жодним штамом: чутливі ≤0,5 мг/л та резистентні >0,5 мг/л.

Примітка: чутливість стафілококів до ертапенему визначається на основі чутливості до метициліну, а чутливість до стрептококів груп A, B, C і G — на основі чутливості до бензилпеніциліну.

Також слід зважати на місцеві граничні точки МІК у разі наявності таких.

Чутливість мікроорганізмів

Поширеність набутої резистентності окремих видів може варіювати з часом і залежно від географічного регіону, і тому є дуже корисною інформація про структуру місцевої резистентності, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. Локалізовані спалахи інфекцій, спричинені мікроорганізмами, резистентними до карбапенемів, були описані в Європейському Союзі. Нижче наведено приблизні показники чутливості мікроорганізмів до ертапенему.

Помірно чутливі штами

Анаеробні грампозитивні мікроорганізми: стафілококи, стійкі до метициліну (включаючи Staphylococcus aureus)*, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*†, Streptococcus pyogenes.

Анаеробні грамнегативні мікроорганізми: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Morganella morganii, Proteus mirabilis*, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.

Анаеробні мікроорганізми: штами Clostridium (окрім C. Difficile)*, штами Eubacterium*, штами Fusobacterium*, штами Peptostreptococcus*, Porphyromonas asaccharolytica*, штами Prevotella*.

Штами, які можуть набувати резистентності

Аеробні грампозитивні мікроорганізми: стафілококи, стійкі до метициліну+#.

Анаеробні мікроорганізми: Bacteroides fragilis та інші види групи B. fragilis*.

Організми, що мають природну резистентність

Аеробні грампозитивні мікроорганізми: Corynebacterium jeikeium, ентерококи, включаючи Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium.

Аеробні грамнегативні мікроорганізми: штами Aeromonas, штами Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.

Анаеробні мікроорганізми: штами Lactobacillus.

Інші: штами Chlamydia, штами Mycoplasma, штами Rickettsia, штами Legionella.

* У ході клінічних досліджень спостерігалася задовільна активність.

† Ефективність лікарського засобу Інванз® для лікування негоспітальної пневмонії, спричиненої стійкими до пеніциліну Streptococcus pneumoniae, не встановлена.

+ Частота набутої резистентності >50%.

# Стафілококи, стійкі до метициліну (включаючи MRSA), завжди стійкі до бета-лактамів.

Інформація, отримана в ході клінічних досліджень

Дослідження ефективності в педіатричній практиці

У ході рандомізованих порівняльних багатоцентрових досліджень за участю пацієнтів віком від 3 місяців до 17 років в першу чергу оцінювалася безпека, а потім ефективність застосування ертапенему в педіатричній практиці.

Співвідношення пацієнтів, у яких відмічався позитивний клінічний ефект після закінчення лікування, та пацієнтів, які продовжили лікування, представлено у таблиці 1.

Таблиця 1.



Тип захворювання† Вікова група Ертапенем Цефтріаксон n/m % n/m % Негоспітальна пневмонія (НГП) Від 3 до 23 місяців 31/35 88,6 13/13 100,0 Від 2 до 12 років 55/57 96,5 16/17 94,1 Від 13 до 17 років 3/3 100,0 3/3 100,0 Тип захворювання Вікова група Ертапенем Тикарцилін/клавуланат n/m % n/m % Інтраабдомінальні інфекції (ІАІ) Від 2 до 12 років 28/34 82,4 7/9 77,8 Від 13 до 17 років 15/16 93,8 4/6 66,7 Гострі інфекції таза (ГІТ) Від 13 до 17 років 25/25 100,0 8/8 100,0