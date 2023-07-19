ЕРТАПЕНЕМ (ERTAPENEMUM) Діюча речовина
пригнічує синтез бактеріальної клітинної стінки через зв’язування ертапенему з пеніцилінзв’язуючими білками; стійкий до гідролізу β-лактамазами, включаючи пеніцилінази, цефалоспоринази і β-лактамази розширеного спектра, але не метало-β-лактамази; помірно чутливі штами анаеробні Гр (+) м/о: стафілококи, стійкі до метициліну (включаючи Staphylococcus aureus), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; анаеробні Гр (-) м/о: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; анаеробні м/о: Bacteroides fragilis та інші види групи B. fragilis, штами Clostridium (окрім C. difficile), Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Porphyromonas, asaccharolytica та Prevotella; штами, для яких набута резистентність може стати проблемою: стафілококи, стійкі до метициліну; сильно чутливі анаеробні Гр (+) м/о: Corynebacterium jeikeium; ентерококи, включаючи Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium; анаеробні Гр (-) м/о: штами Aeromonas, Аcinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia; анаеробні м/о: штами Lactobacillus; інші: штами Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Legionella.
лікування інфекцій, спричинені чутливими штамами м/о: ускладнених інтраабдомінальних інфекцій; негоспітальної пневмонії; г. гінекологічних інфекцій; ускладнених інфекцій шкіри та шкірних структур, включаючи інфекції нижніх кінцівок при ЦД («діабетична» стопа); ускладнених інфекцій сечового тракту; включаючи пієлонефрит; бактеріальна септицемія; профілактика хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням у дорослих.
застосовують в/м та в/в; для лікування інфекції у дорослих та дітей віком від 13 років і старше: в/в, звичайна доза - 1 г 1 р/добу; у дітей 3 міс.-12 років: в/в інфузійно, звичайна доза - 15 мг/кг 2 р/добу, МДД - 1 г; при в/в інфузії вводити протягом 30 хв., в/м введення - альтернатива в/в; звичайна тривалість лікування - 3-14 днів, але залежить від типу інфекції та причинного збудника або збудників; для профілактики хірургічних інфекцій, спричинених елективним колоректальним хірургічним втручанням у дорослих, рекомендоване одноразове в/в введення 1 г за 1 год. до хірургічного втручання.
встановлена раніше гіперчутливість до будь-якого компонента або до інших а/б цього ж класу, до β-лактамних а/б (пеніцилін або цефалоспорини); тяжкі реакції гіперчутливості (анафілактичні реакції, тяжкі реакції з боку шкіри); при використанні лідокаїну гідрохлориду в якості р-ника ертапенему, що вводиться в/м, протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю до місцевих анестетиків амідного типу та пацієнтам з тяжким шоком або блокадою серця.
кандидоз ротової порожнини, кандидоз, грибкова інфекція, псевдомембранозний ентероколіт, вагініт; пневмонія, дерматомікоз, нагноєння післяопераційної рани, інфекція сечових шляхів; нейтропенія, тромбоцитопенія; АР, анафілаксія, включаючи анафілактоїдні реакції; анорексія, гіпоглікемія; безсоння, розлад свідомості; тривога, неспокій, депресія; зміна психічного статусу (включаючи агресію, делірій, дезорієнтацію, зміну психіки); головний біль, запаморочення, сонливість, безсоння, зміни смаку, судоми, порушення свідомості, тремор, синкопе, галюцинації, дискінезія, міоклонус, порушення ходи; аномалії розвитку склери; синусова брадикардія, аритмія, тахікардія; венозні ускладнення у місці введення, флебіт/тромбофлебіт; артеріальна гіпертензія/гіпотензія, екстравазація, геморагії, приплив крові; диспное, дискомфорт при ковтанні, закладеність носа, кашель, носова кровотеча, хрипи/хрипіння, свистяче дихання; діарея, обумовлена С. difficile, нудота, блювання, запор, відригування кислим, сухість у роті, розлад травлення, біль у животі, диспепсія, анорексія, дисфагія, нетримання калу, пельвіоперитоніт, зміна кольору калу, мелена; холецистит, жовтяниця, захворювання печінки; висипання, свербіж, еритема, кропив’янка, дерматит, пелюшковий дерматит, петехії, десквамація, медикаментозне висипання з еозинофілією та системними с-ми (DRESS-с-м);: м’язові судоми, біль у плечовому суглобі, м’язова слабкість; ниркова недостатність, г. ниркова недостатність; аборт; вагінальний свербіж чи кровотеча; синці, астенія/втомлюваність, гарячка, набряк, біль у грудях, зміни у місці введення (затвердіння, біль, еритема, печіння); нездужання; підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ, ЛДГ, концентрації фосфору або калію в сироватці крові, кількості загального білірубіну (прямого і непрямого), концентрації креатиніну, глюкози в сироватці крові; зниження концентрації бікарбонатів, креатиніну, калію в сироватці крові; збільшення кількості тромбоцитів, еозинофілів, активованого часткового тромбопластинового часу, протромбінового часу, кількості сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів, лейкоцитів, метамієлоцитів, моноцитів, мієлоцитів; атипових лімфоцитів; зниження кількості лейкоцитів крові, тромбоцитів, сегментоядерних нейтрофілів, Нg, гемоглобіну та гематокриту, кількості лімфоцитів; збільшення кількості бактерій, лейкоцитів, епітеліальних клітин та еритроцитів у сечі; наявність дріжджових грибів у сечі; збільшення виділення уробіліногену зі сечею; позитивний тест на токсини Clostridium difficile; збудження, міастенія.