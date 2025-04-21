Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 541 аптеках у Миколаїв
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
240.7 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
241.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
241.7 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
241.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
241.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
241.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
256.6 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
292.7 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
301.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
302.0 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
310.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
311.4 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
311.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00 грн