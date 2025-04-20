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Інванз
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Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
346.5 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
350.5 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
361.4 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
364.6 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
364.7 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
365.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
365.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
365.4 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
365.5 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
365.8 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
365.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
366.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
366.5 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
366.9 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
367.2 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
367.3 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
367.5 км
Інванз® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний №1
MSD
1949,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
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