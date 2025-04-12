ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ екстракт
ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ екстракт інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: рідкий екстракт кореневищ та коренів елеутерококу;
1 флакон містить: рідкого екстракту кореневищ та коренів елеутерококу (Eleutherococci rhizomata et radices) (1:1) (екстрагент — етанол 40%) — 50 мл;
допоміжні речовини: крім екстрагенту, відсутні.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби.
Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
До складу кореневищ з коренями елеутерококу входять елеутерозиди А, В, В1, С, D, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та інші компоненти. Завдяки присутності елеутерозидів лікарський засіб підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, гостроту зору, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Фізична та розумова перевтома, неврастенії та психостенії, функціональне виснаження центральної нервової системи, яке супроводжується зниженням працездатності. Вегето-неврози, післяопераційний період; в комплексній терапії — при гострій та хронічній променевій хворобі.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів лікарського засобу, гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудливість, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка, епілепсія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Лікарський засіб може потенціювати дію стимуляторів центральної нервової системи, аналептиків і гіпоглікемічних засобів, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у т. ч. барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).
Особливості застосування
Елеутерококу екстракт рідкий є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.
При тривалому зберіганні лікарського засобу допускається випадання осаду, тому перед застосуванням лікарського засобу флакон необхідно кілька разів збовтати. При застосуванні лікарського засобу необхідно контролювати артеріальний тиск. Лікарський засіб може спричинити безсоння. Тому особам, на яких лікарський засіб діє таким чином, його не слід приймати ввечері.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки лікарський засіб містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол 40%, тому під час застосування препарату слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або роботі з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням збовтати. Лікарський засіб застосовувати внутрішньо за 30 хвилин до їди. Дорослим приймати по 20–30 крапель 1 раз на день. Дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя дитини, приймати 1 раз на день, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першу половину дня (тобто до 15 години). Курс лікування становить 25–30 днів; при необхідності — повторювати через 1–2 тижні.
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування даного лікарського засобу, чи спостерігаються будь-які побічні реакції.
Діти
Застосовувати за призначенням лікаря дітям віком від 12 років.
Передозування
Можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну, порушення з боку травного тракту, зниження працездатності. У таких випадках слід негайно припинити застосування лікарського засобу та провести симптоматичну терапію: промивання шлунка, застосування сорбентів, у тяжких випадках — введення аналептиків (коразол, кордіамін).
Побічні реакції
З боку шкіри та підшкірної клітковини: алергічні реакції: почервоніння шкіри, висипання, свербіж.
З боку центральної нервової системи: головний біль, збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності.
З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, тахікардія.
Тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити м'язовий спазм, порушення з боку травного тракту.
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконах скляних або флаконах полімерних в пачці або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.