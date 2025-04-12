Перед застосуванням збовтати. Лікарський засіб застосовувати внутрішньо за 30 хвилин до їди. Дорослим приймати по 20–30 крапель 1 раз на день. Дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя дитини, приймати 1 раз на день, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першу половину дня (тобто до 15 години). Курс лікування становить 25–30 днів; при необхідності — повторювати через 1–2 тижні.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування даного лікарського засобу, чи спостерігаються будь-які побічні реакції.