ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ екстракт
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
121.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
122.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
122.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
122.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн