ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ екстракт
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
257.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
306.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
313.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
343.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
380.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
386.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
391.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
393.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
397.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
398.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
399.5 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
400.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
400.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн