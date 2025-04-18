ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ екстракт
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -5,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,65
Економія при броні: -1,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
40,59
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
38,60
Економія при броні: -8,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Елеутерококу екстракт рідкий екстракт рідкий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
41,70
Економія при броні: -8,92 грн