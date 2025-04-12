Фармакодинаміка.

Еспол чинить аналгезуючу, відволікаючу, зігріваючу, розсмоктувальну, протизапальну та місцевоподразнювальну дію. Лікувальний ефект зумовлений комплексною дією компонентів, що входять до складу лікарського засобу. Капсаіцини екстракту перцю стручкового чинять сильну місцевоподразнювальну дію на чутливі рецептори шкіри; диметилсульфоксид чинить аналгезуючу та протизапальну дію, проявляє помірну фібринолітичну активність, препарат підсилює проникнення крізь непошкоджену шкіру і слизові оболонки лікарських засобів, сприяє глибшому проникненню лікарської речовини, що застосовується разом із ним; олія коріандрова чинить загальнозміцнювальну і тонізуючу дію; олія лавандова проявляє слабкозаспокійливі і спазмолітичні властивості. Компоненти мазі спричиняють рефлекторне розширення дрібних судин і покращують кровопостачання у вогнищі болю, у результаті чого посилюється дренаж цієї ділянки і відбувається видалення продуктів запалення.

Фармакокінетика.

Ефект спостерігається через 10–15 хвилин після застосування препарату і досягає максимуму через 30 хвилин. Тривалість знеболення від 30 хвилин до 2 годин.