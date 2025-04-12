Еспол (Aespolum)
Еспол інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: перцю стручкового екстракт густий, диметилсульфоксид;
1 г мазі містить: перцю стручкового екстракт густий (Extractum Capsici annui spissum) – 100 мг, (5,55:1) (екстрагент — етанол 80%), у перерахуванні на суму капсаіциноїдів – 1 мг; диметилсульфоксид – 30 мг;
допоміжні речовини: олія коріандрова, олія лавандова, хлороформ, ланолін, парафін білий м'який, парафін жовтий м'який.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь від світло-коричневого до червонувато-коричневого кольору однорідної консистенції зі слабким специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, які застосовують місцево при суглобовому і м'язовому болю. Препарати стручкового перцю і подібні засоби. Код АТХ М02А В.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Еспол чинить аналгезуючу, відволікаючу, зігріваючу, розсмоктувальну, протизапальну та місцевоподразнювальну дію. Лікувальний ефект зумовлений комплексною дією компонентів, що входять до складу лікарського засобу. Капсаіцини екстракту перцю стручкового чинять сильну місцевоподразнювальну дію на чутливі рецептори шкіри; диметилсульфоксид чинить аналгезуючу та протизапальну дію, проявляє помірну фібринолітичну активність, препарат підсилює проникнення крізь непошкоджену шкіру і слизові оболонки лікарських засобів, сприяє глибшому проникненню лікарської речовини, що застосовується разом із ним; олія коріандрова чинить загальнозміцнювальну і тонізуючу дію; олія лавандова проявляє слабкозаспокійливі і спазмолітичні властивості. Компоненти мазі спричиняють рефлекторне розширення дрібних судин і покращують кровопостачання у вогнищі болю, у результаті чого посилюється дренаж цієї ділянки і відбувається видалення продуктів запалення.
Фармакокінетика.
Ефект спостерігається через 10–15 хвилин після застосування препарату і досягає максимуму через 30 хвилин. Тривалість знеболення від 30 хвилин до 2 годин.
Показання
Міозит, травми без порушення цілісності шкіри, розтягнення і розрив м'язів, невралгія, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт, переломи.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, бронхіальна астма, ниркова недостатність, печінкова недостатність, серцево-судинна недостатність, недостатність кровообігу, глаукома, катаракта, виражений атеросклероз, стенокардія, інсульт, інфаркт міокарда, коматозні стани, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 12 років, ушкодження, порушення цілісності шкіри, відкриті рани, екземи, активна стадія будь-якого запального процесу, гнійні захворювання шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Диметилсульфоксид, який входить до складу препарату, посилює дію етанолу (алкоголь гальмує виведення препарату) та інсуліну, ацетилсаліцилової кислоти, бутадіону; препаратів дигіталісу, хінідину, нітрогліцерину, антибіотиків (стрептоміцину, мономіцину тощо), хлорамфеніколу, рифампіцину, гризеофульвіну, сенсибілізує організм до засобів для наркозу. Слід враховувати посилення препаратом як специфічної активності, так і токсичності лікарських засобів. Можна застосовувати разом з нестероїдними протизапальними засобами у комплексній терапії деформуючого артрозу і ревматоїдного артриту; у комбінації з антимікробними засобами місцевої дії (лінімент синтоміцину) — для лікування стрептодермії.
Не застосовувати мазь одночасно з іншими місцевоподразнювальними лікарськими засобами, засобами, що збільшують кровопостачання і спричиняють почервоніння шкіри.
Посилює імовірність виникнення нейропатії при застосуванні препаратів, що містять суліндак.
Не рекомендується одночасне застосування із знеболювальними гелями.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами, які наносяться на те ж саме місце, можлива навіть протягом 12 годин після видалення мазі.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
Не допускати попадання мазі на пошкоджену шкіру, в очі та на слизові оболонки.
Накладення пов'язок можливе лише після всмоктування більшої частини мазі.
Слід уникати застосування додаткових джерел тепла під час лікування (наприклад, сонячне або інфрачервоне випромінювання, грілка або тепла вода). Ефект тепла також може бути посилено за рахунок фізичної активності (підвищена пітливість).
Якщо спостерігається надмірний тепловий ефект, лікування необхідно припинити. У цьому разі надлишок мазі слід видалити.
Якщо симптоми погіршуються під час застосування мазі Еспол, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Слід застосовувати з обережністю з урахуванням впливу на центральну нервову систему, зокрема імовірність запаморочення.
Спосіб застосування та дози
Для зовнішнього застосування дорослим і дітям віком від 12 років.
Стовпчик мазі довжиною 4–7 см (2–3 г мазі) легкими втираючими рухами руки наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню, не допускаючи попадання мазі на пошкоджену шкіру або рану, 2–3 рази на добу.
Тривалість застосування, яку визначає індивідуально лікар, зазвичай становить від 1 до 10 діб. Після нанесення мазі необхідно ретельно вимити руки. Після процедури мазь, що залишилася на шкірі, видалити серветкою, змоченою мильною водою.
Діти
Застосовувати дітям віком від 12 років.
Передозування
Поява алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, лущення шкіри.
Лікування: після появи ознак передозування видалити мазь, що залишилася на шкірі, серветкою, змоченою мильною водою, і звернутися до лікаря. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку шкіри: дерматити, шкірний висип, свербіж, лущення шкіри у місці застосування, гіперемія шкіри, еритема, відчуття тепла та печіння у місці нанесення мазі, поколювання, контактна екзема.
Реакції підвищеної чутливості: ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, гіперчутливість, алергічні реакції, включаючи кропив'янку, утворення пухирів.
З боку центральної нервової системи: запаморочення, головний біль, безсоння, адинамія.
З боку травного тракту: нудота, блювання.
Ці явища швидко минають після відміни препарату. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 г у тубах.
По 1 тубі в пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.