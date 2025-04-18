Київ (адресу не вказано)
Доступно в 652 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
163,77
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
142,00
Економія при броні: -24,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
144,50
Економія при броні: -31,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,69
Економія при броні: -12,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
137,52
Економія при броні: -31,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
142,99
Економія при броні: -42,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
128,29
Економія при броні: -22,56 грн